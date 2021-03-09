Fenerbahçe haberi: Yükselen yıldız Mert Hakan Yandaş

Yazın transferde en çok konuşulan futbolculardan biri kuşkusuz Mert Hakan Yandaş'tı. Sivasspor'da gösterdiği başarılı performansla milli takıma kadar yükselmeyi başaran Mert Hakan'ı hem Galatasaray, hem de Fenerbahçe istiyordu. Sportif direktör Emre Belözoğlu, transferde devreye girerek Galatasaray ile prensipte anlaşan başarılı futbolcuyu Sarı-Lacivertli renklere kazandırmıştı.





MİLLİ TAKIMDA SAKATLANDI, FORMADAN UZAK KALDI

Mert Hakan Yandaş ile aynı bölgeye Sosa, Pelkas gibi yetenekli futbolcular da dahil edilmişti. Gustavo ve Ozan'ın ilk 11'deki yerinin banko olduğu da düşünüldüğünde, Mert Hakan'ın kendini göstermesi için ekstra performans sergilemesi gerekiyordu. A Milli Takımın Macaristan ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan 1994 doğumlu yıldız, kasık sakatlığı yaşayınca oyundan çıkmıştı ve birkaç hafta sahalardan uzak kalmıştı. Bu sakatlık da Mert Hakan'ın Fenerbahçe ilk 11'inde oynama şansını azaltmıştı. Devre arasında da Mesut Özil ve İrfan Can gibi iki klas yıldızın kadroya dahil edilmesi, Sivasspor'dan transfer edilen Mert Hakan'ın iyice rotasyon dışında kalacağını düşündürüyordu.





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TRABZON VE KONYA DEPLASMANLARINDA BAŞARIYLA OYNADI

Gustavo'nun sakatlanması, İrfan'ın sakatlık nedeniyle hazır olmaması, Ozan'ın form düşüklüğü, Mert Hakan Yandaş'a Fenerbahçe ilk 11'inde kendini gösterme şansı verdi. Trabzonspor deplasmanında Sosa ile birlikte orta sahada başarıyla mücadele eden milli futbolcu, cezası nedeniyle Antalyaspor maçında forma giyememişti. Teknik direktör Erol Bulut, Mert Hakan'ın Trabzonspor maçındaki performansını dikkate alarak, Konyaspor deplasmanında da orta sahayı Sosa ve Mert Hakan'dan kurdu, Ozan, İrfan Can ve Gustavo maça kulübede başladı.

Sarı-Lacivertli ekip, aynı Trabzonspor deplasmanında olduğu gibi Konyaspor karşılaşmasının özellikle ilk yarısında da oldukça başarılı bir oyun ortaya koyarken, Mert Hakan da takımın en iyilerinden oldu.

KALAN 12 HAFTADA OYNAMA ŞANSI ARTTI

Erol Bulut, kalan kritik 12 haftada da Mert Hakan Yandaş'a fazlasıyla forma şansı verebilir. Mesut Özil'in yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı düşünüldüğünde, Mert Hakan hem ofansif orta saha bölgesinde, hem de merkez ikilide şans bulabilir. Milli futbolcu, kalan haftalarda ilk 11 oynamaya devam eder ve form durumunu korursa, Şenol Güneş tarafından EURO 2020 kadrosuna da dahil edilebilir.

3 FORMAYA 7 ADAY

Teknik adamlar sakatlıklar ve cezalılar nedeniyle bazen zor anlar yaşasa da, Erol Bulut'u bu kez seçenek fazlalığı nedeniyle zorlu bir seçim bekliyor. İrfan Can ve Gustavo ilk 11'e dönecek, Mert Hakan ve Sosa form olarak üst seviyede, Ozan Tufan da kaybettiği formasına kavuşmak istiyor. Skubic ile yaşadığı çarpışmada tüm futbolseverleri korkutan Pelkas da Mesut'un yokluğunda forvet arkası için en önemli seçenek.

İşte şampiyonluk yolunda kritik 12 maça girilirken, Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut'un 4-2-3-1 dizilişinde orta sahada şans verebileceği isimler: Gustavo, İrfan Can, Mesut Özil (1 ay yok), Pelkas, Sosa, Mert Hakan, Ozan Tufan.







