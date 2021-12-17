Fenerbahçe , pazar günü Beşiktaş ile oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarına devam ediyor, ancak Vitor Pereira hakkındaki iddialar da bitmek bilmiyor. Portekizli teknik adam, dünkü antrenmanda öğrencileriyle bir toplantı yaparak bu konuyu gündeme getirdi. 53 yaşındaki çalıştırıcı, “Hakkımdaki spekülasyonları muhtemelen siz de görüyorsunuz. Ancak gördüğünüz gibi işimin başındayım. Sadece Beşiktaş ile oynayacağımız derbiyi düşünüyorum. Sizden de aynısını yapmanızı istiyorum. Siz de bu konulara kulaklarınızı tıkayın, saha içine ve işinize odaklanın” ifadelerini kullandı.

‘Taraftar arkamızda olacak’

Vitor Pereira, Beşiktaş maçının kritik olduğunu belirterek, “Derbiler, takımların durumlarından bağımsız olarak her zaman taraftarlar için çok önemlidir. Gaziantep karşısında aldığımız yenilgiyle önemli bir fırsatı geri teptik. Bizi destekleyenleri fazlasıyla üzdük. İnanıyorum ki pazar günkü büyük maçta her şeye rağmen yine tribünler dolacak, arkamızda onların gücü olacak. Yapmamız gereken derbiyi kazanmak, taraftara az da olsa kendimizi affettirmek” diye konuştu.

Yusuf Dursun







