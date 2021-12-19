Fenerbahçe haberi... Vitor Pereira: Topu bırakma, rakibi koştur

Portekizli teknik adam, ekibiyle birlikte Beşiktaş ’ın özellikle son dönemdeki maçlarını mercek altına aldı. Pereira, sıkıntılı bir süreç geçiren ve teknik direktör değişimi yaşayan ezeli rakip karşısında sahaya yansıtılacak stratejiyi belirledi. 53 yaşındaki çalıştırıcı, hücum hattını teknik kapasitesi ve pas becerisi yüksek olan Sosa, Mesut, İrfan gibi isimlerden kurmayı planlıyor. Bu oyunculara son haftaların formda ismi Crespo da eşlik edecek. Topa sahip olacak bir oyun planı tercih edecek Pereira, bu nedenle ileri uçta da büyük ihtimalle Mergim Berisha’ya forma verecek.

‘Maçın hakimi olalım’

Vitor Pereira, dün yapılan son idmanda öğrencileriyle konuşarak, “50 bin taraftarımız önünde, maça hükmeden bir anlayışla oynamalıyız. Topa sahip olup, hızlı bir şekilde dolaştırmanızı istiyoruz. Bu sayede hem rakibimizi erkenden yorabiliriz, hem de ne kadar hızlı paslaşırsak savunmanın dengesini de o kadar çok bozarız. Beşiktaş’a, maçın hakimi olacağımızı hissettirmeliyiz. Savunmada ise Gaziantep maçındaki gibi hatalar yapmaz ve kendi standardımızı yakalarsak, zaten başarılı oluruz” diye konuştu.



