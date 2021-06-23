Fenerbahçe 'de gösterdiği müthiş çıkış sonrası 18.5 milyon Euro karşılığında Lazio'ya transfer olan Vedat Muriç, ilk sezonunda vasatı aşamadı. Şimdi ise İtalyan ekibinde yeni teknik direktör Maurizio Sarri, sezon öncesi kampında Kosovalı oyuncunun geleceğine karar verecek.

27 yaşındaki golcünün, gücünden ve süratinden yararlanmak isteyen Sarri'nin vereceği karar şimdiden merak konusu oldu. Bu arada Muriç, başka bir kulübe satılırsa Fenerbahçe yüzde 5 pay alacak.





İlgili Haberler Fenerbahçe haberi: Serdar Dursun transferinin perde arkası



