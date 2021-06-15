Fenerbahçe haberi: Vedat Muriç için Sarri bekleniyor

Fenerbahçe , Vedat Muriç’i; Kosovalı golcü de yeniden Çubuklu formayı giymeyi çok istiyor. İtalyan basını, Lazio’nun yeni teknik patronu olan Maurizio Sarri’nin Muriç’i takımda düşünmediğini yazmıştı. Ancak tecrübeli çalıştırıcının, yönetimden tüm futbolcuları sezonun ilk çalışmasında sahada görmeyi talep ettiği kaydedildi.

Sarı-Lacivertliler, Lazio’nun yeni sezon hazırlıklarının başlamasını ve Sarri’nin 27 yaşındaki forvetle ilgili kararını vermesini bekliyor. Muriç’in mutsuz olması ve ayrılmak istemesi nedeniyle İtalyan çalıştırıcının bu transfere engel olmayacağı düşünülüyor. Lazio’nun Immobile ve Caicedo gibi forvetlerin yanına bir golcü daha araması da Muriç’in dönüş umutlarını artırıyor.





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