Fenerbahçe, Gökhan Gönül'ün atılmasıyla 45 dakikada 10 kişi oynadığı maçta Alanyaspor ile golsüz berabere kaldı ve şampiyonluk umutlarını oldukça azalttı. Fenerbahçe ile futbolculuk yıllarında 3 şampiyonluk yaşayan Sarı-Lacivertlilerin eski kaptanı Ümit Özat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Emre Belözoğlu'na göndermede bulundu. Özat, Emre Belözoğlu'nun maçın son dakikasında Valencia'nın yerine Tisserand'ı oyuna sokması üzerine, "90'da Osasuna forvet çıkarıp defans sokuyor oyuna. Nereden nereye..." ifadesini kullandı.

Son şampiyonluğunu 2014'te Ersun Yanal yönetiminde yaşayan Fenerbahçe, 7 yıldır şampiyonluk kupasına hasret ve bu sezon da bitime 4 hafta kala Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde. Özat, attığı tweet'ler ile Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekerken, onlara yanıt vermeyi de ihmal etmedi. Ümit Özat, bir takipçisinin "Sana bu camiada ekmek yok, hiç bir zaman olmayacak" yorumu üzerine ise, "Ekmek istemiyorum kardeşim. Şampiyonluk istiyorum." yanıtını verdi.

Ümit Özat ile Emre Belözoğlu arasında geçtiğimiz haftalarda da gerilim yaşanmıştı. Özat'ın Belözoğlu hakkında söylediği sözler üzerine Fenerbahçe'nin resmi sitesinden de Ümit Özat hakkında çok sert ifadeler barındıran bir açıklama yapılmıştı.















