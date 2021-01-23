Fenerbahçe haberi: Transfer için yeni hedef Bernard!

Mesut Özil transferiyle gündemi sallayan Fenerbahçe transfere doymadı.

HEDEF BERNARD

Fenerbahçe, Everton'ın kanat oyuncusu Bernard için İngiliz kulübüyle temasa geçti. Bunun üzerine QPR, Sarı-Lacivertliler'e haber gönderdi ve Samuel Osayi'nin hemen transferi konusunda yeniden görüşme teklif etti.

KANATLAR BERNARD VE OSAYİ

Fener, İngiliz yıldızı şimdi kadroya katsa da Bernard'dan vazgeçmeyecek. Brezilyalı yıldızın transferi yeni sezona bırakılacak. Hedefe ulaşılırsa kanatlar Bernard ve Osayi olacak.

Sezon başında yaptığı bazı transferlerden istediği katkıyı tam olarak alamayan Fenerbahçe devre arasında kanatlarının güçlendirme kararı aldı. Yönetim, gözünü Premier Lig'e çevirdi ve Cenk Tosun'un takım arkadaşı olan Brezilyalı oyuncu Bernard için Everton kulübü ile olan temaslarını sıklaştırdı.

Bernard isminin gündeme gelmesi üzerine ise Fener'in sezon sonu için anlaştığı Osayi Samuel için kulübü QPR'dan, "Yeniden görüşelim" teklifi geldi. Taraflar transferin ocakta bitmesi için görüşecek.

Fener'in Osayi'nin ocakta takıma katılması için QPR ile anlaşması durumunda Bernard transferi ise sezon sonuna kalacak. Önümüzdeki sezona Bernard-Osayi kanatları ile başlanacak.

SÜREÇ OLUMLU İLERLİYOR

Sarı-Lacivertliler, Osayi'nin sezon sonuna kalma ihtimali ile Bernard için somut adımlar atmaya devam ediyor. Sözleşmesi 2022'de bitecek olan Bernard için Everton'la temaslar olumlu ilerliyor.

Kaynak: Takvim