Fenerbahçe haberi... Trabzonspor maçında planlar Sosa üzerine
Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, Arjantinli yıldızı Jose Sosa'yı Trabzon’spor karşı 11’de sahaya sürmek istiyor. Tecrübeli orta saha, oynaması durumunda Gustavo ile birlikte Bakasetas-Hamsik ikilisine üstünlük kurmaya çalışacak.
Fenerbahçe 'de sakatlığını atlattıktan sonra kuvvetlendirme çalışmalarını tamamlayan ve önceki gün Samandıra'da idmanlara başlayan Jose Sosa'nın fiziksel açıdan hazır olduğu belirtildi. Teknik direktör Vitor Pereira, 36 yaşındaki oyuncunun yapacağı idmanları yakından gözlemleyecek. Portekizli hoca, 'olur' verirse Trabzonspor 11'inde yer alacak. Bakasetas-Hamsik ikilisine, Gustavo ve Sosa ile karşılık vermek isteyen deneyimli çalıştırıcı, bu nedenle Arjantinli futbolcunun sahaya çıkmasına büyük önem veriyor.
Kaynak: Sabah