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Fenerbahçe haberi: Thiam forvette bir adım önde

Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de forvette kimin oynayacağı belirsiz. Samatta, Malatya'da yokları oynarken, şu an için formaya en yakın isim Mame Thiam gibi gözüküyor

11 Nisan 2021, Pazar 06:58 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe haberi: Thiam forvette bir adım önde

Denizlispor karşılaşması öncesinde teknik direktör Emre Belözoğlu, Erol Bulut döneminde formsuz olan Mbwana Samatta'nın üzerinde ısrarla durmuştu. Samatta da Kadıköy'deki mücadelede rakip fileleri havalandırıp, 10 maçlık gol orucunu sonlandırmıştı. Yeniden çıkışa geçeceği düşünülen Samatta, Yeni Malatyaspor deplasmanında yokları oynadı. 69'da O’nun yerine oyuna giren Mame Thiam da kalan bölümü şut atamadan noktaladı.

Maç günü belli olur

Belözoğlu'nun, şampiyonluk yarışında kazanmaktan başka çarelerinin olmadığı Gaziantep FK mücadelesi öncesi forvette kimi oynatacağı konusunda kararsızlık yaşadığı bildirildi. Samatta, ligde 25 maçta 5 gol atarken, Thiam'ın 27 lig mücadelesinde 6 golünün yanı sıra 4 de asisti bulunuyor. Şu an için Gaziantep maçı için ilk tercihin, Thiam olduğu ancak kesin kararın maç günü belli olacağı konuşuluyor. Rahatsızlığını yeni atlatan Cisse ise tam olarak hazır değil.

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