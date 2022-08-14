Fenerbahçe haberi: Taraftar Kasımpaşa deplasmanına hazır

Uzun zamandır güvenlik gerekçesi ile son 2.5 yıldır pandemi nedeniyle TFF’nin uyguladığı deplasman yasağı nedeniyle takımını rakip sahada desteklemeye hasret kalan Fenerbahçe taraftarı ile Sarı-Lacivertli futbolcuların deplasman buluşması yarın Kasımpaşa maçında gerçekleşecek. Sezon başında göreve gelen TFF’nin yeni başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetimi ise alınan bir karar doğrultusunda deplasman yasağına son verdi. Artık Fenerbahçe taraftarı, takımlarını Kasımpaşa maçı ile birlikte deplasmanlarda yalnız bırakmayacak.