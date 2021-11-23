İngiliz futbolunun efsane savunmacılarından eski Arsenalli Sol Campbell, beIN SPORTS'un davetlisi olarak Türkiye'ye geldi. Sol Campbell, beIN SPORTS'a açıklamalarda bulunurken Fenerbahçe 'nin yıldızı Mesut Özil konusunda övgü dolu ifadeler kullandı.

Mesut'un Arsenal'de hak ettiği değeri göremeyen çok kaliteli bir futbolcu olduğunu belirten Campbell, "Mesut Özil'in burada neler yaptığını ben de görüyorum. Form tutması biraz süre alacaktır. Mesut Özil'in neler yaptığını yakından takip etmeye çalışıyorum. Çok iyi, çok yetenekli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Bence Arsenal'de hak ettiği değeri çok göremediğini ve kulüpten birazcık dışlandığını düşünüyorum. Muhteşem bir oyuncu olduğu düşüncesindeyim ve burada kendini göstermesi için uygun şartların oluştuğunu düşünüyorum. Umuyorum buradaki genç oyunculara da yardımcı olacaktır. Kendisi gerçekten harika bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

Mesut'un geride bıraktığımız hafta sonu Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde attığı gole değinen Sol Campbell, "Mesut Özil, dışarıdan biraz baktığımda İngiltere'de yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. İnanılmaz derecede yetenekli bir futbolcu. Bir zamanlar sahadaki çalışkanlığı yanlış anlaşılmış olabilir. Biraz daha az koşuyor gibi anlaşılabilir ama topu ayağına aldığında ne yapması gerektiğini çok iyi bilen bir oyuncu. Her takımı çok iyi hale getirebilecek bir oyuncu. Böyle bir pozisyonda ya kaçırmaz ya da kaleciyi zor durumda bırakır. Çok akıllı bir oyuncu olduğunu ve insanların düşüncelerinin yanlış olduğunu göstermeye devam edeceğini düşünüyorum" dedi.

A Milli Futbol Takımımız karşısında oynadığı maç ile ilgili hatıralarını da paylaşan eski İngiliz oyuncu, "Türkiye - İngiltere maçını elbette hatırlıyorum. Çok büyük bir tutku vardı. Sahada çok gergin bir atmosfer vardı. David Beckham'ın bir penaltı kaçırdığını söyleyebilirim. Bu, birazcık tabi bizim için bir hayal kırıklığıydı. Biz işimizi yaptık. Bu tutku biraz daha sürdü. Tünelde de devam etti ama herkes sakinleşti bir süre sonra. Anın ateşiyle insanlar birazcık kendilerini kaybedebiliyorlar. Bu tabi futbolun tutkulu olmasının bir yanı" dedi.

1992-2001 yılları arasında Tottenham forması giyen Sol Campbell, 2001-2006 yılları arasında Arsenal ile oldukça başarılı bir dönem geçirmişti. 2002 ve 2004'te Premier Lig şampiyonlukları yaşayan Sol Campbell, 2006'da da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal ile finalde mücadele etmişti. 2006 sonrasında Portsmouth, Notts Country, kısa süreliğine yeniden Arsenal ve Newcastle United maceraları yaşayan Sol Campbell, 2011'de futbolculuk kariyerini sonlandırmıştı.

Futbolculuk döneminde tüm alt yaş grubu milli takımlarında da forma giydiği İngiltere'nin A milli takımı ile 73 maça çıkarken 2002 Dünya Kupası'nda en iyi 11'e seçilmişti.