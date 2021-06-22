Sarı-Lacivertliler'in kalesini devraldığından bu yana performansıyla büyüleyen ve A Milli Takım 'a kadar yükselen Altay Bayındır, Avrupa ekiplerinin radarındaydı. 21 yaşındaki file bekçisi için 3 ekibin harekete geçtiği öğrenildi. İspanya'dan Sevilla, İngiltere'den Everton ve Hollanda'dan Ajax'ın, genç eldiven için nabız yokladığı kaydedildi.

1.5 milyona gelmişti

Fenerbahçe yönetiminin satışına pek sıcak bakmadığı Altay Bayındır için pazarlıkları direkt olarak 20 milyon Euro'dan başlatması, transferin önündeki en büyük engel olarak dikkat çekiyor. 2019 yılında Ankaragücü'nden 1.5 milyon Euro'ya transfer edilen başarılı kaleci için talip olan kulüpler, Sarı-Lacivertliler'in taleplerini kabul ederse transfer gerçekleşebilir.