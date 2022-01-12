Fenerbahçe , Vitor Pereira’nın ardından boşalan teknik direktör koltuğuna eski hocası İsmail Kartal’ı getirdi. 2014-2015 sezonunda sarı-lacivertli ekiple 74 puan toplayarak ligi ikinci sırada bitiren Kartal, bu sezon sonuna kadar Fenerbahçe’nin başında kalacak. Vitor Pereira 2015 yılında İsmail Kartal'ın yerine göreve gelirken, Kartal bu kez Portekizli çalıştırıcının ardından takımın başına geldi.

Bu haberin ardından Fenerbahçe'nin unutulmaz isimlerinden biri olan Serhat Akın, sosyal medya hesabından Başkan Ali Koç'a göndermede bulundu.

Akın attığı tweette, "Vizyon önemli" ifadelerine yer verdi.