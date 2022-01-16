Fenerbahçe haberi: Serdar Aziz ve Kim Min-jae ne yapsın!
Fenerbahçe orta sahasının Antalyaspor karşısında savunma anlamında sergiledikleri kötü performans, stoperler Serdar Aziz ve Kim Min-jae'nin sık sık rakip oyuncularla birebir kalmalarına neden oldu.
Fenerbahçe 'nin orta sahası, Antalyaspor karşısında savunma anlamında yokları oynadı. Çok kolay şekilde orta alanı geçen ev sahibi ekibin özellikle ikinci yarıda üst üste gelen ataklarında Kanarya'nın stoperleri Kim Min-jae ile Serdar Aziz, sık sık rakip oyuncularla birebir kaldı. Buna rağmen bu ikili, takım arkadaşlarının aksine kalelerini en iyi şekilde korumaya çalıştı.