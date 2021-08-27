Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'nin açıklamaları şu şekilde:

"Bütün camiamızı, teknik direktörümüzü ve takımımızı tebrik ediyorum. Rakipler kağıt üzerinde çok güçlü görünmeyebilir ama bize göre çok daha hazır, çok daha resmi maç oynamış, kaliteli, fizikli bir takımdı. Hocamızın özellikle gençlere şans vermesiyle hepimizin yıllardır beklediği bir görüntüydü. Gruplara kaldık. Çok mutluyuz. 2 sene sonra tekrar Avrupa sahnesindeyiz.

Rakiplerimiz güçlü. Hepsine saygı duyuyoruz. Saygı duymakla beraber hiçbirinden çekinmiyoruz. Oturmaya devam eden oyunumuzla o gruptan çıkacağımızı umut ediyoruz. Zaten bu inançla yola çıkıyoruz. Fenerbahçemiz için, Türk futbolu için hayırlı olsun. Kağıt üzerinde güzel bir grup. Artık bundan sonrası futbolcularda.

Olympiakos hocamızın eski takımı. Orada kazanmış olduğu 2 kupa var. Onun için de ilginç. Artık Fenerbahçe çatısı altında olduğu için bu sefer Fenerbahçe’yle başarılar elde etmek istiyor. Orada 2 kupası var, şu anda burada yok. Kader ağlarını örüyor onun için. Artık burada kupa kazanacak.

Altyapıdan gençlerimizin oynaması bütün camiaya moral motivasyon sağladı. Bunu bekliyorduk. Bence artık yavaş yavaş özlenen Fenerbahçe ortaya çıkmaya başladı. Başkanımızın da söylediği gibi son rötuşları da yaptıktan sonra inşallah herkesi mutlu edecek bir takım ortaya çıkacak."







