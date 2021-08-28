Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala, Fenerbahçe eksiklerini gidermek için çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Ali Koç da dün yaptığı açıklamada, "Hedeflediğimiz, planladığımız 3-4 transferimizi de bitirebilirsek, yetiştirebilirsek tabii FFP çerçevesinde, o zaman biz bu gruptan rahat çıkarız." ifadesini kullanmıştı. Sarı-Lacivertli ekibin sol bek için bir numaralı adayının Sead Kolasinac olduğu biliniyor. Hatta Bosna-Hersekli tecrübeli futbolcunun Fenerbahçe'yle anlaştığı, transferinin an meselesi olduğu birçok kez basında yer aldı. Fakat bugün sürpriz bir gelişme yaşandı.

MANCHESTER CITY DEPLASMANINDA İLK 11'DE

Premier Lig'deki ilk 2 maçını kaybeden ve sezona kötü başlayan Arsenal'de eleştirilerin odağındaki Mikel Arteta, sürpriz bir şekilde Sead Kolasinac'ı Manchester City deplasmanında ilk 11'de başlatıyor. Fenerbahçe gibi 3'lü oynayan Arsenal'de sol bekte Tierney, sol stoperde ise Kolasinac yer alıyor.

Sarı-Lacivertli ekibin Kolasinac transferini gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği önümüzdeki günlerde belli olacak.