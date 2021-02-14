Ali Koç, Emre Belözoğlu ve Erol Bulut işbirliğiyle sezon başında ciddi bir transfer harekatına başlayan Fenerbahçe, başarılı santrforu Vedat Muriç'i 18.5 milyon Euro bonservis bedeliyle İtalyan ekibi Lazio'ya satmıştı. Kosovalı golcünün satılmasıyla elde edilen ciddi gelirin bir bölümünü forvet transferine ayıran Sarı-Lacivertli ekip, takımın as santrforu olarak Mbwana Samatta'yı kadrosuna katmıştı. Zorunlu satın alma opsiyonuyla İngiliz ekibi Aston Villa'dan kiralanan ve KAP açıklamasına göre toplamda 6.75 milyon Euro bonservis maliyeti olan Tanzanyalı golcünün transferi, Fenerbahçeli taraftarları sevindirmişti. Özellikle Genk'teki başarılı performansıyla Avrupa devlerinin dikkatini çeken ve 10.5 milyon Euro bonservisle Aston Villa'nın yolunu tutan Samatta'nın, geçtiğimiz sezon Trabzonspor'un kiralık olarak Premier Lig'den kadrosuna kattığı Sörloth gibi patlama yapması bekleniyordu ama evdeki hesap çarşıya uymadı.

SON 15 LİG MAÇI, SADECE 2 GOL

Türkiye'deki ikinci maçında Fatih Karagümrük'e 2 gol atan ve performansıyla Fenerbahçeli taraftarlara "Golcümüzü bulduk" dedirten Samatta, ilerleyen haftalarda büyük hayal kırıklığı yarattı. Süper Lig'de oynadığı son 15 maçta sadece 2 gol atabilen, lig ve kupada toplamda ise 5 golde kalan Tanzanyalı golcü, son haftalarda Erol Bulut'un da gözünden düştü. Kritik maçlarda girdiği net pozisyonları değerlendirememesi ve 90 dakika genelinde etkisiz kalmasıyla eleştiri toplayan Samatta'nın önümüzdeki haftalardaki performansı, hem Fenerbahçe'nin şampiyonluk mücadelesinde hem de kendi kaderinde belirleyici olacak.

CISSE FORMAYI UNUTTU, 3. GOLCÜ ADEMI DE KİRALANDI

Fenerbahçe Samatta'nın yedeği olarak, Erol Bulut ile Alanyaspor'da birlikte çalışan ve 35 yaşında olmasına rağmen Türkiye'deki iki sezonunda toplam 38 gol atma başarısı gösteren tecrübeli santrfor Papiss Cisse'yi gözüne kestirmişti. 1985 doğumlu Senegalli geçen sezon attığı 22 golle Sarı-Lacivertli ekibe hazır ve formda geliyordu. Fakat o da Samatta gibi şu ana kadar hayal kırıklığından öteye geçemedi. 5'i ilk 11 olmak üzere ligde 18 maçta görev alan Cisse, şu ana dek sadece 4 gol atabildi. Son olarak 19 Aralık'ta ilk 11'de şans bulan ve devre arasında ayrılması da gündeme gelen Senegalli golcü, son haftalarda formayı iyiden iyiye unuttu.

Sarı-Lacivertlilerin 3. golcü olarak kadrosuna kattığı Ademi de ligde oynadığı 7 maçta gol atamayınca devre arasında Fatih Karagümrük'e kiralanmıştı.

FORMAYI THIAM KAPTI

Samatta, Cisse ve Ademi'den yeterli katkıyı alamayan Fenerbahçe'nin imdadına Thiam yetişti. Kasımpaşa'dan transfer edilen ve Erol Bulut'un sol açık alternatifi olarak düşündüğü Mame Thiam, ligde 6, kupada ise 2 gole ulaştı. 1992 doğumlu Senegalli, şu anda Sarı-Lacivertli ekibin en golcü futbolcusu konumunda. Samatta'nın performansında ciddi bir yükseliş olmadığı takdirde de, lig sonuna kadar Fenerbahçe'nin ileri ucundaki formasını kaptırmayacağa benziyor.







