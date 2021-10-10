Samandıra’da dün Vitor Pereira ile Mesut Özil arasındaki yumuşama zirve yaptı. Can Bartu Tesisleri’nde sürdürülen Trabzonspor maçı hazırlıkları öncesi bu ikilinin yan yana gelip samimi bir havada konuşmaları, ikili arasındaki soğuk savaşın sona erdiği şeklinde değerlendirildi.

Pereira’nın çalışma sırasında Mesut’a eliyle bir şeyler anlatmaya çalıştığı ve yıldız oyuncunun da gülerek tepki verdiği an, kulüp tarafından sosyal medyada yayınlandı. Bir süredir kritik maçlar öncesi kendine kadroda yer bulamayan yıldız oyuncu, ya hastalık ya da sakatlık gerekçesi ile karşılaşmanın başlamasına dakikalar kala tribüne çıkıp, karşılaşmayı buradan izliyordu.

Başkan el atınca...

Ancak olaya Başkan Ali Koç’un el koyması ve Mesut’un kendileri için çok değerli bir lider oyuncu olduğunu açıklamasının ardından, buzlar erimiş, ikili arasında yapılan son görüşmeler ortamı yumuşatmıştı. Trabzon maçı öncesi yaşanan gelişme, Fenerbahçe ’de gerilen sinirlerin de yatışmasını sağladı. Pereira’nın Mesut’a Trabzonspor karşısında şans vermesine kesin gözle bakılıyor.

Yusuf Dursun







