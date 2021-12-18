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Fenerbahçe haberi... Rıdvan Dilmen'den flaş Mesut Özil paylaşımı

Süper Lig'in 17. haftasında yarın Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Sarı Lacivertliler'in unutulmaz isimlerinden olan Rıdvan Dilmen ile Mesut Özil bu zorlu maç öncesi bir araya geldiler.

18 Aralık 2021, Cumartesi 15:13 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe haberi... Rıdvan Dilmen'den flaş Mesut Özil paylaşımı

Süper Lig 'in 17. haftasında yarın Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Sarı Lacivertliler'in unutulmaz isimlerinden olan Rıdvan Dilmen ile Mesut Özil bu zorlu maç öncesi bir araya geldiler. 

Rıdvan Dilmen paylaşımında, "Güzel kalpli kardeşim Mesut’la haftalık kahvemizi içtik." ifadelerine yer verdi. 



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