Süper Lig 'in 17. haftasında yarın Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Sarı Lacivertliler'in unutulmaz isimlerinden olan Rıdvan Dilmen ile Mesut Özil bu zorlu maç öncesi bir araya geldiler.

Rıdvan Dilmen paylaşımında, "Güzel kalpli kardeşim Mesut’la haftalık kahvemizi içtik." ifadelerine yer verdi.







