Fenerbahçe 'nin yeni transferi Bruma'nın zorunlu satış alma opsiyonu ile PSV kariyeri sona ermiş durumda. Buna oldukça sevindiklerini ifade eden PSV ve Hollanda Millî Takımının efsaneleri Rene ve Willy van de Kerkhof kardeşler, Bruma'nın durumuna ilişkin flaş ifadeler kullandılar.

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'Hâlâ ona kanıyorlar!'

Ayrılıktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Willy van de Kerkhof, "Rene beni 10 kez aradı. Gerçekten gittiyse bu kulüpler hâlâ ona kanıyorlar" ifadelerini kullandı.

Rene van de Kerkhof ise, "Biraz daha futbol oynayabilir ama bu seviyeye uygun değil" dedi.

Bruma, 2019'da 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Leipzig'den PSV Eindhoven'a transfer olmuştu ki Portekizli yıldız, Hollanda'da sergilediği performansla beklentileri karşılayamamıştı.



