Süper Lig'de şampiyonluk hedefi ile yoluna devam etmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken bir yandan da sakat futbolcuların son durumu büyük merak konusu oldu. Bu isimlerin başında da sezon başında büyük ümitlerle transfer edilen Diego Perotti oldu.

Ameliyat olan Arjantinli yıldız futbolcu Diego Perotti, İstanbul’a döndü.Yıldız futbolcu en az 4 ay sahalardan uzak kalacak. Teknik heyet ve yönetimin kısa zamanda bir araya gelerek yıldız futbolcu hakkında bir karar vermesi bekleniyor.

TRT Spor





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