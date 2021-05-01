Hatay'ın Belen ilçesinde sınıf öğretmenliği yapan Osman Güneri'nin başlattığı El Birliği projesine destekler sürüyor.

Köy okullarında eğitim gören çocukların spor ve kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak için başlatılan projeye Fenerbahçe'den Ozan Tufan ve eşi Rojin Haspolat Tufan da destek verdi.

Video konferans ile öğrencilerin sorularını yanıtlayan Tufan ailesi, futbolcu olmak istediğini söyleyen Eren'in İstanbul'a davet etti.

Sebati Günenç Okulu öğrencileri Tufan ailesine hazırladıkları pankart ile teşekkür etti.

Projeye futbolcuların yanı sıra spor kulüpleri de gönderdikleri malzemelerle destek oluyor.

Kaynak: Ntv Spor







