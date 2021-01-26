Fenerbahçe haberi: Omar Colley için transfer görüşmesi

Mesut Özil, Bright Osayi-Samuel ve Attila Szalai transferleriyle dikkat çeken Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe'de ismi daha önce de gündeme gelen Sampdoria'dan Omar Colley için bir transfer görüşmesi gerçekleştirildi.

Nicolo Schira'nın iddiasına göre Fenerbahçe, Sampdoria'nın Gambiyalı stoperi Omar Colley'nin transferi için temaslara başladı. 13 Ocak'ta kulübü ile olan sözleşmesini 2025'e kadar uzatan Omar Colley'nin buna rağmen satışa uygun durumda olduğunu belirten Schira, oyuncunun menajeriyle Fenerbahçe ve iki İngiliz kulübünün bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

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28 yaşında stoper olarak görev yapan Colley, 2018'de Genk'ten 8 milyon Euro'luk bir bonservis karşılığında İtalya Serie A ekiplerinden Sampdoria'ya transfer olmuştu. Colley, bu sezon Sampdoria formasıyla İtalya Serie A'de 13 maça çıkarken 1 de gol kaydetti.