Fenerbahçe haberi: Nazım Sangare ön çapraz bağı ameliyatı geçirdi

Süper Lig 'in 37. haftasında oynanan Fenerbahçe -Fatih Karagümrük maçının 75. dakikasında aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan ve yerini Jose Sosa'ya bırakan Nazım Sangare, çapraz bağ ameliyatı oldu. Avusturya’nın İnnsbruck şehrinde gerçekleşen ameliyat sonrası 27 yaşındaki sağ bekin tedavi sürecine başlandı.

Konu ile ilgili Fenerbahçe'den yapılan açıklamada; ''Oyuncumuz Nazım Sangare, Avusturya’nın İnnsbruck şehrinde başarılı bir ön çapraz bağı ameliyatı geçirdi. Rehabilitasyon ve tedavi süreci başlayan futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.'' ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe ile Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Sangare, bu sezon çıktığı 29 resmi maçta 1 gol, 4 asistle skor katkısı verdi.