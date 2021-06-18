Yunan yıldız için teklifler gelmeye devam ediyor. İtalyan ekibi, daha önce Sarı-Laciverliler’in kapısını 5.5 milyon Euro ile çalmış, ‘hayır’ cevabını almıştı. Ardından Rusya’dan Rubin Kazan, 6 milyon Euro önerdi. Fenerbahçe bunu da geri çevirdi. Corriere di Bologna’da yer alan habere göre Napoli bir kez daha Sarı-Lacivertliler’in kapısını çaldı ve Pelkas için 7 milyon Euro teklif etti. Mavi-Beyazlılar, teknik direktör Spalletti’nin çok istediği yıldız futbolcu için Fenerbahçe’nin cevabını bekliyor.