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Fenerbahçe haberi: Muhammed Gümüşkaya geri çağrıldı

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon öncesi 2 yıllığına Boluspor'a kiralık olarak gönderdiği Muhammed Gümüşkaya'yı kampa çağırdı.

31 Mayıs 2021, Pazartesi 14:32 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe haberi: Muhammed Gümüşkaya geri çağrıldı

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de iç transferde hareketlik başladı. Sarı lacivertlilerin geçtiğimiz sezon yaz transfer döneminde 2 yıllığına Boluspor'a kiralık olarak gönderdiği Muhammed Gümüşkaya hakkında gelişme yaşandı. 


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Ajansspor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, Bolu ile kiralık sözleşmesi 1 yıl daha devam eden Muhammed'i kampa çağırdı ve sarı lacivertli takıma geri dönmesini istedi.

22 maçta 4 gol attı

20 yaşındaki genç futbolcu bu sezon Boluspor'da 22 maçta görev aldı ve 4 gol attı.


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