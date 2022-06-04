Fenerbahçe haberi: Moussa Sow'dan İsmail Kartal paylaşımı
Fenerbahçe'nin eski golcülerinden Moussa Sow, Jorge Jesus'un göreve gelmesi sonrası Sarı-Lacivertliler'deki teknik direktörlük görevinden ayrılan İsmail Kartal hakkında bir paylaşımda bulunurken eski hocasının görevde kalmayı hak ettiği yönündeki düşüncesini belirtti.
Fenerbahçe 'de yeni sezon için teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'un getirilmesi sonrası İsmail Kartal ile yollar ayrılmış oldu. Fenerbahçe'nin eski golcülerinden Moussa Sow, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla İsmail Kartal'a destek verdi.
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Twitter'dan yaptığı paylaşımda Senegalli oyuncu, "İsmail hoca, iyi iş çıkardın. Kalmayı hak etmiştin" ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/19Sow/status/1533024394590793729
Ocak 2012'de Moussa Sow, Fenerbahçe'ye geldiğinde İsmail Kartal, yardımcı antrenör olarak görev alırken 2014-15 sezonunda ise Sow, İsmail Kartal'ın teknik direktör olarak görev aldığı düzende forma giymişti.