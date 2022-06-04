Fenerbahçe 'de yeni sezon için teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'un getirilmesi sonrası İsmail Kartal ile yollar ayrılmış oldu. Fenerbahçe'nin eski golcülerinden Moussa Sow, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla İsmail Kartal'a destek verdi.





Twitter'dan yaptığı paylaşımda Senegalli oyuncu, "İsmail hoca, iyi iş çıkardın. Kalmayı hak etmiştin" ifadelerini kullandı.





Ocak 2012'de Moussa Sow, Fenerbahçe'ye geldiğinde İsmail Kartal, yardımcı antrenör olarak görev alırken 2014-15 sezonunda ise Sow, İsmail Kartal'ın teknik direktör olarak görev aldığı düzende forma giymişti.