Fenerbahçe 'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, Antwerp maçının 65. dakikasında oyundan alınırken yedek kulübesinde bulunan su şişelerini tekmelemişti. Mesut, gösterdiği tepki hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile açıklamada bulundu.

Yıldız futbolcu, tepkisinde kimseyi hedef almadığını dile getirdi.

Mesut Özil'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Sevgili Fenerbahçeliler. Dün akşam oyundan çıkarken gösterdiğim tepki, oyun içindeki tansiyon ve kolay kazanmamız gereken önemli bir maçla alakalıydı. Asla kimseyi hedef almadım, yine de bu görüntüleri vermemeliydim. Fenerbahçe için savaşmaya devam!"







