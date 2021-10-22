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Fenerbahçe haberi: Mesut Özil'den son dakika açıklaması

UEFA Avrupa Ligi'nde Antwerp ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de Mesut Özil, oyundan alınırken gösterdiği tepki hakkında açıklamada bulundu.

22 Ekim 2021, Cuma 19:35 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe haberi: Mesut Özil'den son dakika açıklaması

Fenerbahçe 'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, Antwerp maçının 65. dakikasında oyundan alınırken yedek kulübesinde bulunan su şişelerini tekmelemişti. Mesut, gösterdiği tepki hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile açıklamada bulundu.

Yıldız futbolcu, tepkisinde kimseyi hedef almadığını dile getirdi.

Mesut Özil'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Sevgili Fenerbahçeliler. Dün akşam oyundan çıkarken gösterdiğim tepki, oyun içindeki tansiyon ve kolay kazanmamız gereken önemli bir maçla alakalıydı. Asla kimseyi hedef almadım, yine de bu görüntüleri vermemeliydim. Fenerbahçe için savaşmaya devam!"



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