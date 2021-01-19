Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlattı ve Mesut Özil'i kadrosuna katmak için gün sayıyor. Yıldız futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Sarı-Lacivertli taraftarları adeta coşturuyor. 1988 doğumlu solak yıldız, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Arsenal ve Fenerbahçeli Mesut Özil'i bir araya getirdi. Özil'in bu paylaşımı dakikalar içinde binlerce beğeni aldı.











