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Fenerbahçe haberi: Mesut Özil'den flaş paylaşım

Son dakika haberi... Fenerbahçe'ye transferi an meselesi olan yıldız futbolcu Mesut Özil, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla Sarı-Lacivertli taraftarları heyecanlandırmaya devam ediyor. 1988 doğumlu yıldız, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Arsenal ve Fenerbahçeli Mesut Özil'i bir araya getirdi.

19 Ocak 2021, Salı 14:45 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe haberi: Mesut Özil'den flaş paylaşım

Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlattı ve Mesut Özil'i kadrosuna katmak için gün sayıyor. Yıldız futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Sarı-Lacivertli taraftarları adeta coşturuyor. 1988 doğumlu solak yıldız,  Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Arsenal ve Fenerbahçeli Mesut Özil'i bir araya getirdi. Özil'in bu paylaşımı dakikalar içinde binlerce beğeni aldı.



https://www.instagram.com/p/CKOaNTXrWzD/


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