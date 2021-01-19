Fenerbahçe haberi: Mesut Özil'den flaş paylaşım
Son dakika haberi... Fenerbahçe'ye transferi an meselesi olan yıldız futbolcu Mesut Özil, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla Sarı-Lacivertli taraftarları heyecanlandırmaya devam ediyor. 1988 doğumlu yıldız, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Arsenal ve Fenerbahçeli Mesut Özil'i bir araya getirdi.
Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlattı ve Mesut Özil'i kadrosuna katmak için gün sayıyor. Yıldız futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Sarı-Lacivertli taraftarları adeta coşturuyor. 1988 doğumlu solak yıldız, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Arsenal ve Fenerbahçeli Mesut Özil'i bir araya getirdi. Özil'in bu paylaşımı dakikalar içinde binlerce beğeni aldı.
https://www.instagram.com/p/CKOaNTXrWzD/