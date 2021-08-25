Min-jae Kim’in transferi, Güney Kore’de Fenerbahçe ’nin bir anda en popüler futbol takımlarından biri olmasını sağladı. Ülkeden birçok medya mensubu Sarı-Lacivertliler’i ve Kim’i takip etmek için İstanbul’a geldi. Bunlardan biri olan Hyung Seo, Mesut Özil ile röportaj yaparak vatandaşı Kim’i sordu. Yıldız futbolcu, yeni takım arkadaşıyla ilgili olarak, “Min-jae Kim ile ilgili ilk izlenimim olumlu. Sıcakkanlı yaklaşımından etkilendim. Bizle kolay bir şekilde kaynaşacağına inanıyorum. Fenerbahçe’de onunla birlikte oynamak çok güzel. Umarım burada birçok başarı kazanır” diye konuştu. Mesut, Kim’in oyun tarzına da değinerek, “Gördüğüm kadarıyla sakin biri, aynı zamanda zeki bir oyuncu. Sert müdahalelerde bulunmuyor ancak rakip oyunculara sakin ve zekice müdahale ediyor. Bu yanıyla bana Real Madrid’den takım arkadaşım Sergio Ramos’u hatırlattı” yorumunu yaptı.