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Fenerbahçe haberi: Mesut Özil ayrılıyor mu?

Fenerbahçe - Mesut Özil birlikteliğinde son dakika... Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil'in yaşanan sportif başarısızlıktan mutsuz olduğu ve ABD'ye gitme seçeneğini gündeme aldığı öğrenildi.

17 Mayıs 2021, Pazartesi 09:16 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe haberi: Mesut Özil ayrılıyor mu?

Hürriyet'in haberine göre; Sezonu üçüncü bitiren Fenerbahçe’de yanıt bekleyen birçok soru var. Sezonun transferi Mesut Özil’in takımın sportif anlamda yaşadığı kaostan mutsuzluk duyduğu ve ABD’ye gitme seçeneğini gündeme getirdiği de dedikodular arasında. Hatta yıldız ismin bu nedenle, sakatlığını bahane ederek Kayseri’ye gitmediği öne sürüldü.

Fenerbahçe'de bir çok soru yanıt bekliyor

Birer yıl daha sözleşmeleri olan Zanka, Frey ve Murat Sağlam’ın durumları belirsiz. Sezonu başka takımlarda kiralık geçien bu oyuncularla görüşülüp kurtulma çareleri aranacak. Sözleşmeleri 2024’te biten Ademi ve Allahyar’ın da baş ağrıtacağı kesin gibi.


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Büyük umutlarla bonservisle transfer edilen ancak istenilen verim alınamayan daha ötesi tam bir hayal kırıklığına dönüşen Lemos, Tisserand ve Samatta’nın yüksek ücretlerinden kurtulmak da yeni yönetimin çözmek zorunda olduğu konular arasında.

Sezon başında transfer edilen Gökhan Gönül’den futbolu bırakması mı bir yıl daha devam etmesi mi isteneceği, ikinci kaleci Harun Tekin’in takımda tutulup tutulmayacağı, sözleşmesi olsa da Caner, Novak, Sadık ile düşünülen planlar da merak ediliyor.


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