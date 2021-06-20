Fenerbahçe haberi... Mert Hakan yeni sezona çok iddialı giriyor

Geçen sezon başında Fenerbahçe 'yle, Galatasaray 'ı kapıştıran ve sonunda tercihini Sarı Lacivertliler'den yana kullanan Mert Hakan Yandaş inişli-çıkışlı bir performans sergilemişti. Yıldız oyuncu, Kanarya'nın bu ilgisine ve uğraşına karşılık yeni sezona bomba gibi hazırlanıyor. Sakatlık sürecini tamamen atlatan başarılı orta saha, yeni sezon öncesinde oldukça iddialı konuştu, net mesajlar verdi:

'Hem ligde hem de Avrupa'da...'

"Tatilde ekstra çalışmalar yaptım, sezon açılışına hazırım. Artık herkes çok güçlü ve bambaşka bir Mert Hakan seyredecek. Takım arkadaşlarımla birlikte yeni sezonda camianın beklentilerine karşılık vereceğiz. Hem Süper Lig ’de hem de Avrupa'da başarıya koşan bir ekip seyrettireceğiz."