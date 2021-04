Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı ilk 3 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik elde ederken, Gaziantep FK karşısında değişen orta saha kurgusu dikkatlerden kaçmadı.

Sakatlıktan dönüşünün ardından performansı tartışılan Luiz Gustavo'yu ilk 11'de sahaya sürmeyen Emre Belözoğlu, Brezilyalı oyuncunun yokluğunda Jose Sosa'ya şans vererek sezon başından bu yana alışık olunmayan bir taktik ile sahaya çıktı.

Savunmanın önünde görev verdiği Jose Sosa'nın önünde Dimitris Pelkas, Mert Hakan Yandaş, Ozan Tufan ve İrfan Can Kahveci'den oluşan dörtlü bir orta saha kurgulayan Emre Belözoğlu, ileride ise asıl mevki forvet olmayan orta saha oyuncusu Enner Valecia'yı görevlendirdi.









Damga vurdu

Fenerbahçe formasıyla üç maç sonra ilk kez ilk 11'de sahaya çıkan Mert Hakan Yandaş, Gaziantep FK karşısında perdeyi açan golü kaydetti. Deneyimli orta saha oyuncusu, Kadıköy'de oynanan mücadelede 1'den fazla isabetli şut çeken tek oyuncu oldu.

Gaziantep FK karşısında 55 kez topla buluşan Mert Hakan Yandaş, %86.1'lik pas isabeti yüzdesi yakaladı. 4 kez sahipsiz top, 3 kez de ikili mücadelede kazanan tecrübeli futbolcu, çektiği 2 isabetli şuttan birinde gol atmayı başardı.

Yükselen performans

Süper Lig 34. haftasında Gaziantep FK’yı 3-1 yenen Fenerbahçe’de, takımının ilk golünü atan Mert Hakan Yandaş galibiyeti ve takımın yükselen performansını değerlendirdi.

Karşılaşmanın ardından FB TV’ye katılan milli futbolcu, Emre Belözoğlu’nun takımın başına geçmesinin ardından yaşanan değişimi ve Erol Bulut döneminden farklı olan şeyleri dile getirdi.

Denizlispor maçında oyuna giremediği sırada Emre Belözoğlu’nun kendisini teselli ettiği fotoğrafı yorumlayan Mert Hakan, “Aslında en önemli değişen olay bu” ifadelerini kullandı.









Emre Belözoğlu iması

"Gerçekten birbirine inanan bir takım var. Bundan önceki haftalarda da inanıyordu ama nasıl söylesem. Kimseyi kırmadan da konuşmak gerek. Gerçekten Emre hocanın kattığı çok güzel bir ortam var. Tabii ki Erol hocanın da emeği oldu. Ama Emre hocayla birlikte gelen herkesin birbirine inandığı bir ortam oldu. Mesela şu fotoğraf. O kadar istekliydim oyuna girmekte. O da istekliydi beni oynatmakta. Oynatamadığı her futbolcuyla ilişkisi çok iyi. Bu takım çok iyi oyunculardan kurulu bir takım. Hocalar yönünden zor kısmı o. Ama bu ilişki çok önemli. Bu motivasyon, bu duygu. Her arkadaşımızla ilişkisi aynı. Aslında en önemli değişen olay bu. Çok güzel bir durum. Hepimiz için geçerli. Bu benim için kare olarak insanların önüne çıktı. Ama takımdaki her oyuncuyla ilişkisi bu seviyede. Bu birliktelik çok önemli. Bu inançla birlikte taca çıkan topa bile itiraz etmeler başladı. Sinan’ın attığı gole bütün takım sevinmeye başladı. Türkiye’de iş biraz duygusal ilerliyor. Koşarken bile keyif aldık."

Hürriyet