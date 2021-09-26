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Fenerbahçe haberi... Mert Hakan Yandaş ile Hataysporlu taraftarlar arasında tartışma yaşandı

Son dakika haberi... Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında Hatayspor'a konuk oldu. Sarı-Lacivertli ekipte Mert Hakan Yandaş, oyundan çıktıktan kısa bir süre sonra Hataysporlu taraftarlarla kısa süreli tartıştı.

26 Eylül 2021, Pazar 18:06 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe haberi... Mert Hakan Yandaş ile Hataysporlu taraftarlar arasında tartışma yaşandı

Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe , ligde son 4 maçını kazanan Hatayspor'a konuk oldu. Sarı-Lacivertli ekibin deneyimli orta sahası Mert Hakan Yandaş, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve yerini 61'de Miguel Crespo'ya bıraktı. Mert Hakan, oyundan çıktıktan kısa bir süre sonra Hataysporlu taraftarlarla tartışma yaşadı ve ortam gerildi. Yaşanan olay sonrası emniyet güçleri geniş önlem alırken, Fenerbahçe'nin tribünde olan futbolcuları en alt sıraya indirildi. 

Saycan Sayım


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