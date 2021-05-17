Fenerbahçe'nin sezon başında Premier Ligi ekibi Aston Villa'dan 6 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Mbwana Samatta, yeniden Belçika'ya dönebilir. Bu yıl, 30 müsabakada boy gösterip sadece 6 gol kaydeden oyuncu, beklentilerin altında kalmış; teknik heyet ve yönetimi hayal kırıklığına uğratmıştı. Fenerbahçe'nin Tanzanyalı forveti için Belçika kulüpleri devreye girdi.

Belçika Pro Ligi'nin iki demirbaşı; Club Brugge ve Genk, Voetbal Belgie'nin haberine göre Samatta için Fenerbahçe'ye fiyat sordu. Sarı lacivertli ekip, Afrikalı hücum oyuncusu için Brugge ve Genk'ten alış fiyatını talep etti.





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Brugge ve Genk yönetimleri, Samatta'nın son 2 sezondur futboldan uzaklaştığını ileri sürerek 6 milyon Euro'luk ücreti kırmaya çalışıyor. Ancak Fenerbahçe, "alındığı fiyata satılır" politikasına sıkı sıkıya bağlı.

Belçika, Fenerbahçe'yi yakından takip ediyor

Fenerbahçe, geçtiğimiz yıl 4 oyuncusunu Belçika ekiplerine kiralamıştı. Nabil Dirar Brugge'e, Frey Beveren'e, Berke Özer ve Barış Alıcı Westerlo'ya gönderilmişti. Beveren'de 32 maça çıkıp 17 gol 4 asist yapan Frey, Belçika kulüplerini bu kez Samatta'ya yöneltti.

Ajansspor





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