Macaristan Milli Takımı’nın teknik direktörü Marco Rossi’nin, ülkesi İtalya’da, “Attila Szalai, Chelsea’ye transfer olacak” sözleri, Türkiye’de büyük ilgi uyandırmıştı. FANATİK, Marco Rossi’ye ulaştı ve bu sözleri sordu. Tecrübeli teknik adam da şu cevapları verdi: “Ben sadece Macaristan basınında gördüklerimi söyledim. Chelsea ile ilgili birçok haber yapıldı. Bana Szalai’nin gideceği takımla ilgili resmi bir bilgi gelmedi. Attila ile de bu konu hakkında konuşmadım. Türkiye’deki performansı sonrası başkalarının onu istemesi ise normal. İspanya’dan büyük bir takımın da onunla ilgilendiği söyleniyor.”

‘Kolay değil ama...’

“Kıbrıs Rum Kesimi’nden sonra Fenerbahçe ’ye gelmesi onun için ilk adımdı. Bu adımı doğru attı. Attila’nın artık bir sonraki adıma hazır olduğunu düşünüyorum. Eğer Fenerbahçe onu satmaya karar verirse, 5 büyük ligden (İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya) birine gider. Bunların içinde elbette en iyisi İngiltere Premier Ligi. Premier Lig, temponun ve fiziksel gücün yüksek olduğu bir lig. Attila orada çok iyi bir performans gösterebilir. Örneğin konuşulduğu için söylüyorum; Chelsea, Avrupa’nın en iyi 5 takımından biri ve son Şampiyonlar Ligi şampiyonu. Elbette bir anda oralarda oynamak kolay değil ama Macaristan özelinde Macar futbolcuların buralarda oynamaları gerek.”





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‘ Milli Takım ’ın kaptanı olur’

“Bazen Macar futbolcular, rahat oldukları alanın dışına çıkmak istemiyorlar. Attila ise bu yönden diğerlerinden çok farklı. O rekabeti seviyor, kendini geliştirmek ve en iyilere karşı mücadele etmek istiyor. Attila’yı taktik ve teknik bilgisinin dışında profesyonel olarak çok beğeniyor, insan olarak çok seviyorum. Her zaman pozitif bir insan. Sahada takım arkadaşı hata yaptığında asla kötü bir söz söylemez, tam tersi arkadaşını motive eder ve tekrar ayağa kalkmasına yardımcı olur. O lider bir oyuncu. Yakın gelecekte de Milli Takım’ın kaptanlığını taşıyabileceğine inanıyorum.”

'Yedek kalması çok zekiceydi'

“Fenerbahçe’de 3 maç yedek kalması açıkçası beni mutlu etti. Fenerbahçe’nin yaptığı çok zeki bir hareketti. Attila uzun süredir 3 günde bir maç oynuyor. Bu durum artık onun için sakatlık bakımından tehlikeli olacaktı. Hatta son Kasım ayındaki Milli Takım döneminde ona, sağlığına dikkat etmesi gerektiğini söylemiştim. Ne yazık ki benim onu dinlendirme şansım olmadı. Çünkü hep kritik maçlar oynadık ve Attila da bizim en önemli oyuncularımızdan biri.”

'Daha fazla gol de atacak'

“Attila gelişime açık. Bazen hızlı paslar atabiliyor. Sol ayağı üzerine bir hayli çalışıyor. Ben asistlerinin yanı sıra gelecek 2-3 yıl içerisinde daha fazla gol atabileceğini ve rakip ceza sahası içerisinde daha etkili olabileceğini düşünüyorum."

Çağrı Davran





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