Premier Lig ekiplerinden Leeds United, üst üste alınan kötü sonuçların ardından Marcelo Bielsa ile yolların ayrıldığını açıkladı. Leeds United ile 3.5 yıllık macerasında önemli işlere imza atan Arjantinli hocanın ayrılığı, isminin sık sık anıldığı Fenerbahçe 'yi devreye sokabilir.





Löw'de durum netleşmedi

Yeni sezon için teknik direktör konusunda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de en güçlü aday olarak Joachim Löw'ün ismi öne çıkıyor. Fakat Alman hoca için yapılan girişimlerden henüz resmî anlamda olumlu bir sonuç alınamadı.

Daha önce de gündeme gelmişti

Marcelo Bielsa, Ali Koç'un Fenerbahçe başkanlığı döneminde sık sık gündeme gelen teknik adamlardan biriydi. Teknik direktör arayışları olan dönemde listedeki isimler arasında yer alan Bielsa'nın Fenerbahçe'nin başına geçmesi adına uygun şartlar oluşmamıştı. Leeds United'dan resmen ayrılmış olması uygun şartların tahsisini sağlayabilir.

7 farklı ülkede çalıştı

Marcelo Bielsa, dünyanın farklı noktalarında çalışma konusunda öne çıkan teknik adamlardan biri. Teknik direktörlük kariyerine ülkesi Arjantin'de Newell's ile başlarken sonrasında Meksika'da Atlas ve America'da, İspanya'da Espanyol ve Athletic Bilbao'da, Şili'de millî takımda, Fransa'da Marsilya ve Lille'de, maça çıkmadan ayrılsa da İtalya'da Lazio'da, İngiltere'de Leeds United'da görev yaptı.

Ali Koç açıklamıştı!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz yaz Marcelo Bielsa ismi gündeme gelirken henüz temas gerçekleştirmediklerini açıklamış fakat Arjantinli hoca için olumlu ifadeler kullanmıştı. Kendisiyle henüz bir görüşme gerçekleştirmediklerini belirten Ali Koç, temasları olmasa da aranılan hoca için kalibrenin Bielsa düzeyinde tutulduğunu belirtmişti.

Bu açıklamasından yaklaşık iki ay sonra Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Divan Kurulu Temmuz Ayı Olağan Toplantısında eleştirilere Bielsa örneği üzerinden cevap vermişti. Başkan Ali Koç, "Bir kesim biz ne yapsak eleştiriyor. Bielsa dedin niye onu getirdin bunu getirdin eğer o hocayı getirseydik hayatında kupa kazanmamış diyeceklerdi" ifadelerini kullanmıştı.