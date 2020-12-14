Fenerbahçe'de takım içinde Luiz Gustavo problemi baş gösterdi. Sarı Lacivertli futbolcuların, Beşiktaş maçında bir pozisyonda Aboubakar'a gerekli müdahaleyi yapmadığı için Mauricio Lemos'a sert tepki gösteren Luiz Gustavo'yu bu konuda haklı bulmadıkları, Brezilyalı oyuncunun da buna karşılık "Tamam o zaman ben de bundan sonra hiçbir şeye karışmıyorum" dediği ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin Aziz Yıldırım döneminde medya direktörlüğü görevini yapan ve Ali Koç'un başkan olmasıyla görevinden alınan Fatih Demirkol'un HaberGlobal kanalında verdiği bu bilgi, takım içinde futbol dışı problemlerin olduğunu da gösterdi.

Ne olmuştu?

Beşiktaş maçında Aboubakar'ın ilk golünde şut çekmesine izin veren ve ilk dakikalarda takımın geriye düşmesinde payı olan Lemos, ileriki dakikalarda başka bir pozisyonda yine Aboubakar'ın topu ayağında tutmasına izin verince arkadan Luiz Gustavo gelmiş ve Aboubakar'a faul yaparak pozisyonu sonlandırmıştı. Gustavo, faulun ardından Lemos'a sert tepki göstermiş, ikilinin arasına takım arkadaşları girmiş ve tartışma sonlanmıştı.

Mini yorum / Hakan Ateşler

Gustavo haklı...

Lemos geldiği günden bu yana savunmada çok zayıf kalıyor. Gereksiz şekilde ileri çıkıyor. Trabzon maçında da Sosa'ya çarptı orta sahada, o topu Afobe gol yaptı. Bu hataları artıyor. Aboubakar'ın golünde de, şut çok güzel olsa da izlemeyi tercih etti, 'Nasıl olsa vurmaz' diye... Lemos'a tepki gösteren ismin Gustavo olması tesadüf değil. Onun bıraktığı yerlere sürekli Gustavo koşuyor ve kademeye giriyor. Bu onu ekstra yoruyor. Saha ortasında tepki gösterilmesi, bir oyuncunun takım arkadaşını seyircinin/tv'nin önüne atması yanlış görülebilir ama Lemos'un da artık kendine çeki düzen vermesi gerek. Ayrıca Gustavo Lemos'tan 10 yaş büyük! Abisi sayılır...



