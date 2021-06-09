Fenerbahçe haberi... Luiz Gustavo ve Sosa beklemede

Fenerbahçe orta sahasının iki tecrübeli isminin geleceği belirsiz. Hem Jose Sosa’nın hem de Luiz Gustavo’nun 1’er yıllık daha sözleşmeleri bulunuyor. Ancak iki futbolcunun da ayrılma ihtimalleri var. Sosa için Estudiantes heyecanla bekliyor. Gustavo için ise ülkesinden Corinthians çok istekli. Sambacı’ya ayrıca Fransa’dan da talipler olduğu kaydedildi. Ancak her iki orta saha oyuncusu da gelecekleri ile ilgili kararı, yeni gelecek teknik adamla görüştükten sonra vermeyi planlıyor.