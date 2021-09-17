Fenerbahçe haberi: Luiz Gustavo: Buraya 3 puan almak için gelmiştik

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe 'de Luiz Gustavo, 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulundu.

Çok çekişmeli bir maç olduğunu vurgulayan Brezilyalı oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

“Çok çekişmeli bir maç oldu. Buraya 3 puan almak için gelmiştik ama mümkün olmadı. Deplasmanda alınan 1 puan bizi biraz memnun etti.”





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