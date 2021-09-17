Fenerbahçe haberi: Luiz Gustavo: Buraya 3 puan almak için gelmiştik
Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Luiz Gustavo, 1-1 berabere kaldıkları Eintracht Frankfurt maçını değerlendirdi. Çekişmeli bir maç olduğunu vurgulayan Brezilyalı oyuncu, ''Deplasmanda alınan 1 puan bizi biraz memnun etti.'' dedi.
UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe 'de Luiz Gustavo, 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulundu.
Çok çekişmeli bir maç olduğunu vurgulayan Brezilyalı oyuncu, şu ifadeleri kullandı:
“Çok çekişmeli bir maç oldu. Buraya 3 puan almak için gelmiştik ama mümkün olmadı. Deplasmanda alınan 1 puan bizi biraz memnun etti.”