Fenerbahçe haberi: Luiz Gustavo 2 hafta yok!

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo şoku yaşanıyor. Sarı lacivertlilerin yıldız futbolcusu Süper Lig'in 23. haftasında oynadıkları Hatayspor maçında sakatlanmış ve maç sonrasında yapılan kontroller sonucunda da dizinde ödem oluştuğu tespit edilmişti.

Ligin 24. haftasında oynanan Galatasaray derbisinde de dizindeki ödem nedeniyle forma giyemeyen Brezilyalı futbolcunun yeniden yapılan kontrolleri sonrasında 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un vazgeçilmez isimlerinden birisi olan Luiz Gustavo'nun sakatlığı nedeniyle 9 Şubatta Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında oynayacakları Başakşehir karşılaşmasını ve ligin 25 haftasında oynanacak Karagümrük maçını kaçıracak.

Fenerbahçe sağlık ekibinin yıldız futbolcuyu Göztepe maçına yetiştirmeye çalıştığı belirtildi.



