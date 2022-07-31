Fenerbahçe haberi: Luan Peres ve Gustavo Henrique çok mutlu

Fenerbahçe 'nin Marsilya'dan 3 yıllığına kadrosuna kattığı Luan Peres ile Flamengo'dan 1 yıllığına kiraladığı Gustavo Henrique, önceki gün Çubuklu formayı giydi. Dün ilk antrenmanlarına çıkan Brezilyalı savunmacılardan Peres, "Çok mutluyum. Benim için böyle büyük bir kulübün parçası olmak büyük bir keyif. Beklentilerin farkındayım" ifadelerini kullandı.

'Çok çalışacağım...'

Henrique de, "Benim için büyük bir rüya gerçekleşti. Küçüklüğümden beri burada olmayı hayal ettim. Hayalim gerçekleşti. Çok çalışacağım. Fenerbahçe taraftarını mutlu edeceğim" yorumunu yaptı.