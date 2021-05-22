Fenerbahçe haberi: Las Palmas'tan Lemos'a mesaj
Süper Lig'de bu sezon savunma transferlerinden Szalai dışında istediği verimi alamayan Fenerbahçe'de Lemos ve Tisserand'ın geleceği de tartışma konusu oldu. Lemos'a eski kulübü Las Palmas talip oldu.
Fenerbahçe'de sezonun en büyük hayal kırıklıklarından biri olan Lemos'a kulüp aranıyor.
Takvim'de yer alan habere göre; Fenerbahçe'de sezonun en büyük hayal kırıklıklarından biri olan Lemos'a kulüp aranıyor. Uruguaylı stoperi Sarı-Lacivertliler'e 2.5 milyon Euro'ya satan Las Palmas'ın transfer için devrede olduğu öğrenildi. Ancak İspanyol kulübünün bonservis ödemek istemediği ifade edildi.
Lemos bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 10 maça çıktı.