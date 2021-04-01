Fenerbahçe haberi: Julian Draxler harekatı

Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe, yeni sezon için yine yıldız isimlere yöneliyor. Son dakika haberine göre Fenerbahçe'nin sıradaki hedefinin Alman milli takımının önemli oyuncularından Julian Draxler olduğu öğrenildi. Daha önce hem Schalke 04 hem de PSG formasıyla Galatasaray'a karşı mücadele eden Draxler, Mesut Özil'in de milli takımdan arkadaşı olması Sarı Lacivertliler'in en büyük avantajı.

Takvim Gazetesi'nin haberine göre Yeni sezonda teknik direktörlüğe Joachim Löw'ü getirmek için çalışan Sarı-Lacivertli yönetimin müthiş transfer planı ortaya çıktı. Alman hoca teklifi kabul ederse, milli takımdan öğrencisi Draxler'e teklif yapılacak. Yıldız futbolcu sezon sonunda PSG'den ayrılacak.









Bu sezon da yaşanan büyük hayal kırıklığının yeni sezon planlamasına erken başlayan Fenerbahçe'de gündem çok yoğun. Teknik direktörlük görevine dünyaca ünlü isim Joachim Löw'ü getirmek için büyük bir çaba harcayan Sarı- Lacivertliler'in müthiş transfer planını ortaya çıktı.

Yönetim eğer Löw'ü ikna ederse rotasını, Alman hocanın milli takımdan öğrencisi olan Julian Draxler'e çevirecek. 27 yaşındaki futbolcunun PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Fransız basınına göre Draxler sezon sonunda kesin olarak PSG ile yollarını ayıracak. Fenerbahçe, Löw'le anlaşması durumunda, başarılı teknik adamı transferde koz olarak kullanacak.

Orta sahada tam bir joker

Birçok önemli kulübün transfer gündemindeki Draxler'in Löw faktörüyle Türkiye'ye gelebileceği belirtiliyor. Alman yıldız orta alanın her bölgesinde görev yapabilen tam bir joker.

27 yaşındaki Draxler, tamamı Löw döneminde olmak üzere 56 kez Almanya formasını giydi ve 7 gol atmayı başardı.





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