Transfer sezonunun son günlerinde atağa kalkan ve kadrosunu flaş isimlerle güçlendiren Fenerbahçe 'de ayrılacak oyuncuların durumu ise merak konusu oldu. Gönderilmesi söz konusu olan Caulker ve Caner Erkin'in yanı sıra Kanarya'da Jose Sosa'nın da Meyer transferi sonrası takımdan ayrılabilebileceği iddia ediliyordu.

Arjantinli oyuncudan konu ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Kişisel sosyal medya hesabından Fenerbahçe formasıyla fotoğraf paylaşan Josa, "Hepsi yalan, tek gerçek Fenerbahçe." notunu düştü.

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor 'dan bonservis bedeli ödenmeden kadroya katılan Sosa, Sarı Lacivertli ekipte çıktığı 41 resmi maçta 4 gol, 3 asistle skora katkı sağladı.





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