Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Yeni Malatyaspor maçı öncesi yayıncı kuruluşa konuştu ve Fatih Karagümrük maçında sakatlanan Nazım Sangare ile bilgi verdi. Tecrübeli teknik adam, karşılaşmanın 75. dakikasında aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan ve yerini Jose Sosa'ya bırakan 27 yaşındaki sağ bekin çapraz bağlarının koptuğunu açıkladı.

Sangare'nin 6 ay sahalardan uzak kalacağını duyuran Kartal, ''5-6 maçtır sakatlıklarla uğraşıyoruz. Hep de darbe sakatlığı oluyor. Nazım Sangare'nin çapraz bağları koptu, 6 ay oynayamayacak.'' ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ile Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Sangare, bu sezon çıktığı 29 resmi maçta 1 gol, 4 asistle skor katkısı verdi.







