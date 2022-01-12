Fenerbahçe , sezon sonuna kadar teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ın getirildiğini açıkladı. Tecrübeli çalıştırıcı, geçtiğimiz aylarda FANATİK'e verdiği röportajda çok özel açıklamalar yapmıştı. Tecrübeli çalıştırıcı, daha önce ilk adam olarak 2014-15 sezonunda Fenerbahçe'de görev alırken o dönemde verilen şampiyonluk yarışında yaşananlara ilişkin önemli ifadeler kullanmıştı.

Deneyimli teknik adam İsmail Kartal, Fanatik Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yalçın Uygun, Fanatik Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Tolga Umay ve Fanatik Gazetesi Haber Müdürü Zafer Büyükavcı'nın sorularını içtenlikle cevaplamıştı.

İlk olarak göreve geliş süreci ve başarılı şekilde tamamlanan ligin ilk yarısı hakkında konuşan Kartal, "Ersun Yanal ayrıldı, Fenerbahçe'de teknik direktör oldum. Çalıştığım en olgun, en hazır takım Fenerbahçe'deydi. Diğer kulüplerde hep yeni takımlar kuruyorduk. Fenerbahçe'de son 25 yılın bütün istatistiki rekorlarını kırdık, hâlâ kırılamadı o rekorlar. Devreyi lider bitirdik, ikinci yarıda tüm derbileri Kadıköy'de oynayacaktık. Devrede Başkan'dan iki oyuncu istedik. Fakat mali koşullarımız uygun değildi ve alamadık" demişti.

'Üzerine bir de Rize yolunda saldırıya uğradık'

İsmail Kartal, 4 Nisan 2015'te yaşanan silahlı saldırının da kendilerinde yarattığı büyük olumsuz etkiyi şu şekilde paylaşmıştı:

"Devrede Başkan'dan iki oyuncu istedik. Fakat mali koşullarımız uygun değildi ve alamadık. Üzerine bir de Rize yolunda saldırıya uğradık. Bazı yabancılar geldi, "Hiçbir şey ailemizden önemli değil" dedi. 10 gün izin verdik, ülkelerine gittiler. Takımın performansı düştü. Buna rağmen 74 puan topladık. 1 sene önce Ersun hoca 74 puanla, 10 puan fark atarak şampiyon olmuştu. Biz olamadık. Gittiğim kulüplerde hep sıfırdan takım kurdum, zorluklarla mücadele ederek kendimi ispat etmeye çalıştım. Olgun bir kadroyla neler yapabileceğimizi de Fenerbahçe'de kanıtladık"

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