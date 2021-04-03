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Fenerbahçe haberi: İrfan Can Kahveci'den paylaşım

Fenerbahçe'ye ara transfer döneminde Başakşehir'den katılan İrfan Can Kahveci, milli arada testi pozitif çıkınca karantinaya girmişti. 25 yaşındaki futbolcu bugün takımıyla idmanlara çıktı ve sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

03 Nisan 2021, Cumartesi 16:50 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe haberi: İrfan Can Kahveci'den paylaşım

Süper Lig'de Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'ye bir müjdeli haber de İrfan Can Kahveci'den geldi. 25 yaşındaki futbolcu milli arada testi pozitif çıkınca karantinaya girmişti. 

İrfan Can Kahveci bugün takımıyla idmanlara çıktı ve sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu. Tecrübeli orta saha paylaşımında, "Geri döndük!" ifadelerine yer verdi.



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