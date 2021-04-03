Süper Lig'de Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'ye bir müjdeli haber de İrfan Can Kahveci'den geldi. 25 yaşındaki futbolcu milli arada testi pozitif çıkınca karantinaya girmişti.

İrfan Can Kahveci bugün takımıyla idmanlara çıktı ve sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu. Tecrübeli orta saha paylaşımında, "Geri döndük!" ifadelerine yer verdi.







