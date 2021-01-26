Galatasaray'ın çok istediği İrfan Can Kahveci için devreye giren Fenerbahçe yeni bir hamle yaptı. Sarı-lacivertliler, Başakşehir Kulübü'ne mektup göndererek görüşme talebinde bulundu. 25 yaşındaki oyuncu konusunda ciddi olduklarını bildiren Fenerbahçe yönetimi, rakamın belirlenmesi adına toplantı yapmak istediklerini bildirdi. Turuncu-lacivertlilerin bu talebe olumlu yanıt verdiği ve zirvenin kısa süre içinde gerçekleştirileceği öğrenildi. Fenerbahçe'nin İrfan Can için 5 milyon Euro paranın yanı sıra Deniz Türüç ve Serdar Aziz'i takasta önereceği belirtilti.

Öte yandan Başakşehir CEO'su Mustafa Eröğüt, "Fenerbahçe, İrfan Can ile ilgilendiklerini ve görüşmek istediklerini tarafımıza iletti. Henüz resmi teklif yok. Görüşme gerçekleştireceğiz. Galatasaray'a da İrfan Can için taleplerimizi ilettik, görüşmelerimiz sürüyor" dedi.

BELÖZOĞLU: BENİM YERİMİ DOLDURABİLİR!

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, aylar önce katıldığı bir televizyon programında İrfan Can Kahveci'yi istediklerini, hakkında söylediği övgü dolu sözlerle belirtmişti. İrfan Can'ı çok beğendiğini vurgulayan Emre, "Benim yerimi rahatlıkla doldurur. Çok ciddi bir gelişim gösterdi. Ondan çok şey bekliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Sabah