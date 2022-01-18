Sakatlık sonrası bu kez de gribe yakalanan yıldızın yokluğunda F.Bahçe skor üretmekte zorlanıyor. Üç kulvarda 9 gol, 5 asist üreten 32 yaşındaki futbolcu, takımın skora en çok direkt katkı veren ismi konumunda. Antalya’da dönüş yapma hayalleri hastalığa takılan Valencia’nın Altay sonrası Sivas’la sahalara dönmesi bekleniyor.

Fenerbahçe ’nin hücumdaki en etkili silahı konumunda olan Enner Valencia’nın yakasını şanssızlıklar bırakmıyor. Sarı lacivertlilerle boy gösterdiği üç kulvarda toplam 9 gol, 5 asist üreterek takımın en önemli gol umudu olan 32 yaşındaki Ekvadorlu yıldız, önce sakatlık şimdi de gribal enfeksiyon yüzünden formasından uzak kaldı.

14 GOLE KATKI VERDi

Sakatlık ve hastalık yüzünden ligde 7, Avrupa’da 3 maçı kaçırmış olsa da hâlâ takımın skora en çok katkı veren ismi Valencia’nın yokluğunda sarı lacivertli ekip ciddi anlamda gol sorunu yaşıyor. yıldız futbolcu bu sezon ligde 14 maçta 3 gol, 3 asist, Avrupa’da 5 gol, 2 asist üretirken, ziraat Türkiye Kupası maçında da 1 gol atmayı başardı.

HEDEF HAFTA SONU

Adana Demirspor’la oynanan sezonun ilk maçında sakatlığı nedeniyle görev yapamayan Valencia, sonraki 10 karşılaşmanın hiçbirinde 90 dakika sahada kalamadı. Konya maçının 78. dakikasında ayak bileğinden sakatlanan yıldız oyuncu, arka arkaya 5 müsabaka kaçırdı. Sakatlıktan yeni çıkıp maç eksikliğini gidermek isterken bu kez de gribal enfeksiyon geçirerek yine formadan uzak kaldı. Valencia’nın Altay maçını da kaçırıp Sivas karşısında sahada olması bekleniyor.

Kaynak: Hürriyet